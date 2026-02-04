PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Euskirchen-Wüschheim

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 2. Februar, 23 Uhr, bis Dienstag, 3. Februar, 6.30 Uhr, wurde in der Bechsteinstraße in Euskirchen-Wüschheim ein Pkw entwendet. Ein 64-Jähriger hatte seinen Pkw in einer Garage abgestellt. Die Garage war zum Tatzeitpunkt frei zugänglich. Zudem war das Fahrzeug nicht verschlossen. Die dazugehörigen Fahrzeugschlüssel befanden sich im Pkw. Ebenfalls lagen die Zulassungsbescheinigung sowie weitere persönliche Dokumente im Fahrzeug. Am Dienstagmorgen stellte der 64-Jährige fest, dass sich sein Fahrzeug nicht mehr in der Garage befand. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW Golf Plus. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

