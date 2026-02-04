Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wetterbedingte Verkehrsunfälle im Kreis Euskirchen - mehrere Personen verletzt

Kreis Euskirchen (ots)

In der Nacht und am frühen Mittwochmorgen (4. Februar) kam es im Kreis Euskirchen zu mehreren wetterbedingten Verkehrsunfällen aufgrund von Glatteis. Insgesamt kam es im Zeitraum von 20 Uhr (Dienstagabend) bis 9 Uhr zu neun Einsätzen: Gegen 5.30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 61 bei Mechernich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin kam in einer Linkskurve bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Sie verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Nur wenige Minuten später, gegen 5.31 Uhr, stürzte ein Mann auf einem E-Scooter auf der Strempter Straße bei Mechernich-Strempt. Er wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Gegen 7 Uhr kam auf der Kreisstraße 44 bei Bad Münstereifel-Iversheim ein Pkw auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitplanke. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn gerieten an dieser Stelle mehrere Fahrzeuge ins Schleudern; größere Schäden oder weitere Unfälle konnten jedoch verhindert werden. Auf der Landstraße 169 bei Mechernich-Bergbuir kam um 7.20 Uhr eine Fahrzeugführerin aufgrund von Glatteis von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Pkw ins angrenzende Feld. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Gegen 8.20 Uhr kam es auf der Kreisstraße 28 bei Mechernich-Bergheim ebenfalls zu einem Verkehrsunfall aufgrund der winterglatten Fahrbahn. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte mit einer 37-jährigen Pkw-Fahrerin. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch den Unfall musste ein 29-jähriger Pkw-Fahrer, der hinter den Fahrzeugen unterwegs war, stark abbremsen, geriet ebenfalls ins Rutschen und touchierte die Leitplanke. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen an. - Halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen. - Vermeiden Sie abruptes Bremsen, Beschleunigen oder scharfes Lenken auf glatten Straßen. - Seien Sie besonders vorsichtig in Kurven, auf Brücken und in schattigen Bereichen, wo Glatteisbildung besonders wahrscheinlich ist. - Denken Sie daran, auch Fußgänger und Radfahrer in Ihre Fahrweise einzubeziehen und auf rutschige Gehwege zu achten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell