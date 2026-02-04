PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Fachklinik - Zehn Personen verletzt

Zülpich (ots)

Am heutigen Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 12.16 Uhr in einer Fachklinik in Zülpich-Hoven zu einem Brandereignis. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Patientenzimmer auf einer Station aus. Eine Matratze geriet in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zehn Personen erlitten Rauchgasintoxikationen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. Es handelt sich hierbei um einen Patienten der Klinik. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

