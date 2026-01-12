Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brennt PKW in Garage. Feuerwehr konnte Brandausbreitung auf das gesamte Gebäude verhindern.

Remscheid (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 05:26 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Brandeinsatz in die Schmiedestraße alarmiert. In einem dortigen Gebäudekomplex war in einer Garage ein abgestellter Pkw in Brand geraten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits eigenständig und unverletzt verlassen. Die Feuerwehr leitete umgehend eine Brandbekämpfung mit zwei C-Hohlstrahlrohren und mehreren Trupps unter Atemschutz ein. Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäudeteile erfolgreich verhindert werden.

Insgesamt waren 29 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr (Löscheinheit Lüttringhausen) mit sieben Fahrzeugen vor Ort. Ein Rettungswagen stand zur Absicherung bereit. Zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

