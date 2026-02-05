PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ausweichmanöver auf vereister Fahrbahn

Mechernich (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 9.39 Uhr im Bereich der Straße Am Kirchenbusch / Eulenbergweg in Mechernich-Vollem zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr hinter einem weiteren Pkw-Fahrer die Straße "Eulenbergweg" von Mechernich-Kallmuth kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Eiserfey.

Der vorausfahrende Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt an einer Fahrbahnverengung anhalten.

Aufgrund der vereisten Fahrbahn konnte die 64-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und geriet in den Straßengraben. Dabei kollidierte sie mit einer Brücke. Der Pkw kam in einem angrenzenden Bach zum Stillstand.

Die Fahrerin konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde geborgen und abgeschleppt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-EU: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

    Zülpich (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 11.15 Uhr auf der Bundesstraße 56 zwischen Düren und Zülpich zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Düren befuhr die Bundesstraße 56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Zülpich. An der Einmündung zur Bundesstraße 477 beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 15:18

    POL-EU: Brand in Fachklinik - Zehn Personen verletzt

    Zülpich (ots) - Am heutigen Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 12.16 Uhr in einer Fachklinik in Zülpich-Hoven zu einem Brandereignis. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einem Patientenzimmer auf einer Station aus. Eine Matratze geriet in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zehn Personen erlitten Rauchgasintoxikationen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:00

    POL-EU: Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen - Erste Hilfe geleistet

    Nettershein (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am heutigen Mittwoch, den 4. Februar, gegen 9.18 Uhr auf der Kreisstraße 34 bei Nettesheim-Pesch. Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 95-jähriger Mann aus der Gemeinde Nettersheim die Kreisstraße 34 von Nettesheim-Roderath in Richtung Nettesheim-Pesch. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren