Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ausweichmanöver auf vereister Fahrbahn

Mechernich (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 9.39 Uhr im Bereich der Straße Am Kirchenbusch / Eulenbergweg in Mechernich-Vollem zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr hinter einem weiteren Pkw-Fahrer die Straße "Eulenbergweg" von Mechernich-Kallmuth kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Eiserfey.

Der vorausfahrende Pkw-Fahrer musste verkehrsbedingt an einer Fahrbahnverengung anhalten.

Aufgrund der vereisten Fahrbahn konnte die 64-Jährige nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und geriet in den Straßengraben. Dabei kollidierte sie mit einer Brücke. Der Pkw kam in einem angrenzenden Bach zum Stillstand.

Die Fahrerin konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell