PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In den Busch gefahren: Unfall auf der Bundesstraße 265

Hellenthal (ots)

Am Mittwoch, den 4. Februar, gegen 19.46 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 265 bei Hellenthal-Kehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abkam.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Kroatien befuhr die Kreisstraße 14 von Rheinland-Pfalz kommend in Fahrtrichtung Belgien. Als er an die Einmündung zur Bundesstraße 265 gelangte, entschied er sich offenbar spontan, in eine nicht vorhandene und nicht geplante Straße zu fahren.

Der 30-Jährige fuhr auf der winterglatten Fahrbahn geradeaus direkt in das angrenzende Buschwerk, wo er mit einem Weidezaun kollidierte und schließlich zum Stehen kam.

Auf Nachfrage der Polizeibeamten gab der Pkw-Fahrer an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Wie der Alkoholtest später ergab, lag seine Atemalkoholkonzentration bei 0,96 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, und eine Sicherheitsleistung erhoben. Im Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Fahrzeuginsassen.

Der Fahrer sowie die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 26, 33 und 44 Jahren wurden bei dem Ausflug ins Gebüsch verletzt. Die Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-EU: Zeuge löscht brennende Liege

    Weilerswist (ots) - Am Dienstag, den 3. Februar, gegen 4.45 Uhr, bemerkte ein Zeuge während eines morgendlichen Spaziergangs mit seinem Hund in der Straße "Zum Sportzentrum" in Weilerswist-Großvernich, dass eine hölzerne Wellenliege in Flammen stand. Die Liege wurde hierbei beschädigt. Der Zeuge trat das Feuer mit den Schuhen aus und löschte so die Flammen. Dabei wurden die Schuhe von dem Zeugen beschädigt. Über ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-EU: Ausweichmanöver auf vereister Fahrbahn

    Mechernich (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 9.39 Uhr im Bereich der Straße Am Kirchenbusch / Eulenbergweg in Mechernich-Vollem zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich befuhr hinter einem weiteren Pkw-Fahrer die Straße "Eulenbergweg" von Mechernich-Kallmuth kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Eiserfey. Der vorausfahrende Pkw-Fahrer musste ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-EU: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

    Zülpich (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar, kam es gegen 11.15 Uhr auf der Bundesstraße 56 zwischen Düren und Zülpich zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Düren befuhr die Bundesstraße 56 aus Richtung Düren kommend in Fahrtrichtung Zülpich. An der Einmündung zur Bundesstraße 477 beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren