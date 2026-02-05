Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In den Busch gefahren: Unfall auf der Bundesstraße 265

Hellenthal (ots)

Am Mittwoch, den 4. Februar, gegen 19.46 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 265 bei Hellenthal-Kehr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abkam.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Kroatien befuhr die Kreisstraße 14 von Rheinland-Pfalz kommend in Fahrtrichtung Belgien. Als er an die Einmündung zur Bundesstraße 265 gelangte, entschied er sich offenbar spontan, in eine nicht vorhandene und nicht geplante Straße zu fahren.

Der 30-Jährige fuhr auf der winterglatten Fahrbahn geradeaus direkt in das angrenzende Buschwerk, wo er mit einem Weidezaun kollidierte und schließlich zum Stehen kam.

Auf Nachfrage der Polizeibeamten gab der Pkw-Fahrer an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Wie der Alkoholtest später ergab, lag seine Atemalkoholkonzentration bei 0,96 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, und eine Sicherheitsleistung erhoben. Im Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Fahrzeuginsassen.

Der Fahrer sowie die drei Fahrzeuginsassen im Alter von 26, 33 und 44 Jahren wurden bei dem Ausflug ins Gebüsch verletzt. Die Männer wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

