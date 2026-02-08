Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Festnahmen nach Metalldiebstahl

Bad Münstereifel-Iversheim (ots)

Am Samstagmorgen (07. Februar) gegen 09:30 Uhr fuhren zwei männliche, rumänische Staatsangehörige (38 und 23 Jahre) mit ihrem Transporter auf das Gelände eines Schrottplatzes in der Straße In der Hütte in Iversheim. Dort luden sie diversen Metallschrott in ihr Fahrzeug, ohne dies mit dem Besitzer abgesprochen zu haben, und entfernten sich anschließend mit ihrem Transporter. Die Eigentümer des Platzes meldeten sich umgehend bei der Polizei. Der Renault Trafic mit rumänischen Kennzeichen konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in Satzvey angetroffen und kontrolliert werden. Im Fahrzeug befand sich das Diebesgut. Die beiden rumänischen Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzen, wurden vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Das Diebesgut konnte an die Eigentümer übergeben werden. Es wurde eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßigem Diebstahl gefertigt.

