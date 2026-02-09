PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seitenscheiben von sieben Fahrzeugen beschädigt

Euskirchen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (6. Februar) kam es in einer Tiefgarage an der Baumstraße in Euskirchen zu Einbrüchen in mehrere Fahrzeuge. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge betroffen, bei denen die Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Gegen 5.55 Uhr bemerkte ein Zeuge beim Aufsuchen seines Fahrzeugs in der Tiefgarage das Klirren einer Scheibe und stellte einen Mann an einem Fahrzeug fest. Nachdem der Zeuge den Mann ansprach, flüchtete dieser zunächst. Der Zeuge bemerkte daraufhin die beschädigten Fahrzeuge und nahm die Verfolgung auf. Im Bereich der Ausfahrt versuchte der Mann zu entkommen. Der Zeuge konnte ihn festhalten, beide stürzten zu Boden. Dabei verlor der Mann sein Mobiltelefon, konnte sich jedoch losreißen und zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchten. Gegen 14.45 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Neustraße in Euskirchen zu einem besonders schweren Fall des Ladendiebstahls. Der Mann entfernte mit einem Seitenschneider ein Sicherungsetikett, steckte eine Jeans in seine eigene Kleidung und verließ das Geschäft. Der Mann wurde daraufhin von Mitarbeitenden angesprochen. Polizeibeamte stellten vor Ort fest, dass es sich um den bis dato Unbekannten aus der Tiefgarage handelte. Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 24-Jährigen aus Euskirchen. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde er vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. In der Vergangenheit war er bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der besonders schweren Diebstähle aufgenommen.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
