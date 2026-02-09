PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw geriet in Brand

Zülpich (ots)

In der Nacht zu Samstag, 7. Februar 2026, gegen 2.30 Uhr, kam es in der Duisburger Straße in Zülpich zum Brand eines Pkw. Das Fahrzeug stand in der Einfahrt eines Einfamilienhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Pkw bereits in Vollbrand. Das Feuer griff nicht auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von den Brandermittlern der Kriminalpolizei Euskirchen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

