Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw mittig auf Fahrbahn - Fahrerin ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Euskirchen (ots)

Am Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 1.18 Uhr fiel Polizeibeamten in der Rudolf-Diesel-Straße in Euskirchen ein Pkw auf, der mittig auf der Fahrbahn stand.

Zur Durchführung einer Kontrolle suchten die Polizeibeamten das Fahrzeug auf. Auf dem Fahrersitz wurde eine 40-jährige Frau aus Euskirchen angetroffen. Einen Führerschein konnte sie nicht vorzeigen. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Während der Kontrolle machte die Fahrerin einen verwirrten Eindruck. Zudem zeigte sie deutliche Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen, die sich unter anderem durch wiederholtes Stolpern äußerten.

Aufgrund des Gesamteindrucks wurden der Frau ein freiwilliger Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest angeboten. Der Atemalkoholtest verlief negativ. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Beschuldigte wurde zur Polizeiwache Euskirchen gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr ausdrücklich untersagt.

Gegen die Frau wurden Anzeigen bezüglich der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

