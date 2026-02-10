PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gefälschtes Rezept in Apotheke

Zülpich (ots)

Am Montag (9. Februar) gegen 16 Uhr legte ein bislang Unbekannter in einer Apotheke in der Münsterstraße in Zülpich ein gefälschtes Rezept vor.

Nachdem der Apothekerin die Fälschung aufgefallen war, wurde der Mann aufgefordert, seine Gesundheitskarte vorzulegen. Der Unbekannte gab an, diese draußen holen zu wollen, kehrte jedoch nicht mehr in die Apotheke zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - circa 40 Jahre alt
   - circa 190 Zentimeter
   - kurze schwarze Haare
   - osteuropäisches Erscheinungsbild
   - dickere geschwollene Augenlider
   - breiteres Gesicht
   - dunkel bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen bezüglich der Urkundenfälschung aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

