Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl: Fahndung eingestellt

Kleve (ots)

Am Dienstag (17. Februar 2026) wurde durch die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Kleve eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht. Bei der Fahndung ging es um einen Taschendiebstahl vom 22. November 2025, welcher sich in einem Klever Ladenlokal an der Großen Straße zugetragen hatte. In der Zwischenzeit konnten die Tatverdächtigen identifiziert werden, weshalb die Fahndung eingestellt wurde. Wir bitten darum, die im Rahmen der Fahndung veröffentlichten Bilder zu löschen und nicht mehr zu verwenden. (pp)

