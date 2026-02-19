PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kupferfallrohr entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (17. Februar 2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (18. Februar 2026), 09:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr. Die Täter beschädigten und entwendeten das Rohr an einem Gebäude am Kapellenplatz in Kevelaer.

Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

