POL-KLE: Kevelaer - Kupferfallrohr entwendet: Kripo sucht Zeugen
Kevelaer (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (17. Februar 2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (18. Februar 2026), 09:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr. Die Täter beschädigten und entwendeten das Rohr an einem Gebäude am Kapellenplatz in Kevelaer.
Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell