Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach Verkehrsunfall mit Fußgänger die beteiligte Pkw-Fahrerin -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag (07. Januar) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Marienborner Straße zwischen einem Pkw und einem 55-jährigen Fußgänger gekommen. Jetzt sucht die Polizei die Fahrerin des Pkw.

Gegen 12:15 Uhr wollte der 55-Jährige die Marienborner Straße in Höhe der Wallgrabenstraße überqueren. Gleichzeitig bog aus der Wallgrabenstraße ein silberfarbener SUV nach links in die Marienborner Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem 55-jährigen Fußgänger, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Hierbei verletzte sich der Mann.

Bei der späteren Unfallaufnahme gab der 55-Jährige zu Protokoll, dass er infolge des Unfalles stärker verschmutzt gewesen sei und sich daher schnell in der nahegelegenen Wohnung reinigen wollte. Er habe die Pkw-Fahrerin gebeten, vor Ort zu warten, bis er wieder zur Unfallstelle zurückkäme. Als er dann nach der Reinigung wieder zur Unfallstelle zurückkehrte, war die Frau mit dem Pkw nicht mehr vor Ort.

Der 55-Jährige konnte die Fahrerin wie folgt beschreiben:

- Weiblich

- Ca. 65 Jahre

- Ca. 170 cm

- Ca. 60 kg

- Kurze silberne Haare

- Rote Jacke

Bei dem Pkw habe es sich um einen silbernen SUV mit Siegener Kennzeichen gehandelt.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Die Ermittler bitten insbesondere die Fahrerin, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben oder Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell