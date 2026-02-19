Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kuriose Unfallflucht am EOC

angefahrenes Fahrzeug entfernt sich

Kleve (ots)

Am Freitag (13. Februar 2026) kam es gegen 17:40 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufscentrums EOC in Kleve an der Hoffmannallee zu einer Unfallflucht. Eine 42-jährige Frau aus Kleve hatte beim Ausparken auf dem Parkplatz vor McDonalds beim Rückwärtsfahren ein anderes Fahrzeug hinter ihr übersehen. Es kam zum Zusammenstoß ihres Dacia Duster mit dem anderen Pkw, einem schwarzen Kombi, der dabei an der hinteren rechten Tür beschädigt wurde. Als die Frau ausgestiegen war, entfernte sich der schwarze Kombi, an dem ein Kennzeichen mit der Buchstabenkombination KLE-QY... oder KLE-OY... (Ziffern nicht bekannt) angebracht war, mit quietschenden Reifen auf dem Parkplatz in Richtung Flurstraße/Sackstraße. Die beiden Fahrzeuginsassen werden als südländisch aussehend beschrieben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall oder zum beschädigten flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell