Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Pizzeria, Bargeld gestohlen

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag (30.04.), 22.30 Uhr und Freitag (01.05.), 12.15 Uhr in eine Pizzeria an der Osnabrücker Straße, zwischen der Straße Diekbrede und der Franz-Fabry-Straße, eingebrochen.

Die Täter hebelten auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf. Sie stahlen aus einer Kasse Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugen nimmt die Wache in Rheine entgegen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell