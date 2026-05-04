Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Samstagabend (02.05) sind unbekannte Täter im Zeitraum von 17.00 Uhr und 23.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hansaring in der Nähe des Kreisverkehrs mit der Pauline-Bünhove-Straße eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Einbrecher in der Tatzeit über den Garten auf das Grundstück und verschafften sich durch Aufhebeln einer Terassentür Zugang zum Wohnhaus. Es wurden unter anderem Schubladen und Schränke durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck von unbekanntem Wert und einen einstelligen Geldbetrag.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Greven unter 02571/928-4455 entgegen.

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