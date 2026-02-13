Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und Polizei Dortmund nach versuchtem Tötungsdelikt in Meschede

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0133

In der Nacht zu Freitag (13. Februar) kam es in Meschede zu einem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein Mann aus Arnsberg lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:35 Uhr traf der 20-jährige aus Arnsberg auf der Straße Zeughaus drei andere Männer und geriet mit einem von ihnen in Streit. Dieser zog plötzlich ein Messer und verletzte den 20-Jährigen lebensgefährlich. Anschließend flüchtete er und seine beiden Begleiter fußläufig vom Tatort.

Ein Bekannter des Verletzten leistete erste Hilfe bis Rettungskräfte eintrafen und den Mann in ein Krankenhaus brachten.

Zeugen Beschreiben den Tatverdächtigen wie folgt:

-Männlich

-Südeuropäischer Phänotyp

-Kurze, schwarze Haare

-Schwarze Jacke

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132-7441.

Hinweis für Medienvertreter: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Arnsberg unter der Tel.: 02931/ 804-893 und 02931/ 804-863.

