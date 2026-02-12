Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund

Lfd. Nr.: 0130

Am 29.01.2026 kam es gegen 05:45 Uhr an der Einmündung Nortkirchenstraße / Gildenstraße in Dortmund-Hörde zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Frau den Radfahrstreifen der Nortkirchenstraße in westlicher Richtung. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog von der Gildenstraße nach rechts auf die Nortkirchenstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Der Autofahrer entfernte sich anschließend in westlicher Richtung, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich mutmaßlich um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Die Frau suchte später selbstständig ein Krankenhaus auf und wurde ambulant behandelt.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Hörde unter 0231/132-1421 zu melden.

