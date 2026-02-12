Polizei Dortmund

POL-DO: Konsequent, sichtbar, wirksam - Fokus-Teams greifen durch

Dortmund (ots)

Lfd.:0126

Dortmund - Wer in der Innenstadt Straftaten begeht, muss mit unmittelbaren Konsequenzen rechnen: Die Polizei Dortmund ist auch in der vergangenen Woche konsequent eingeschritten und hat zahlreiche Verstöße geahndet.

Bei einer Kontrolle auf einem Trödelmarkt in der Hildastraße stellten Einsatzkräfte insgesamt 2.178 illegale E-Zigaretten sicher. Die Ware befand sich unter einem Verkaufstresen sowie auf der Ladefläche eines Transporters. Der Zoll wurde über die Erkenntnisse informiert und übernimmt die weiteren Ermittlungen. Im Stadtgarten, auf dem Hansaplatz, am Alten Markt sowie im Bereich Westenhellweg kontrollierten die Beamtinnen und Beamten mehrere Personen aus der Betäubungsmittelszene. Dabei stellten sie unter anderem Bargeld in dealertypischer Stückelung sowie Heroin sicher. Gegen die betroffenen Personen wurden Strafverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen.

Mehrfach lieferte die polizeiliche Videobeobachtung entscheidende Hinweise: Im Bereich einer U-Bahnhaltestelle stellten Einsatzkräfte mehrere Verkaufseinheiten Cannabis sowie Bargeld sicher. Auch im Keuningpark führten Hinweise aus der Videobeobachtung zur Kontrolle mehrerer Tatverdächtiger. Betäubungsmittel und Bargeld wurden sichergestellt, Strafverfahren eingeleitet. In einem Fall nahmen die Beamten eine Person zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Auf einem Spielplatz in der Zimmerstraße entdeckten Einsatzkräfte einen sogenannten Betäubungsmittelbunker mit 28 Konsumeinheiten Kokain. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zivile Kräfte beobachteten auf der Freifläche des Café Kick einen mutmaßlichen Kokainhandel. Bei der anschließenden Kontrolle zweier Tatverdächtiger stellten die Einsatzkräfte Verkaufseinheiten Kokain, Bargeld, ein Messer sowie Tierabwehrspray sicher. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein, stellten das Bargeld sicher und sprachen Platzverweise aus. Gegen eine Person wurde zudem ein Messertrageverbot angeregt.

Am Nordausgang des Hauptbahnhofs stellten Einsatzkräfte einen weiteren Betäubungsmittelhandel fest. Betäubungsmittel und Bargeld wurden sichergestellt. Zusätzlich fertigten die Beamten Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen bestehende Verbotsverfügungen.

An alle, die glauben, in Dortmund Straftaten begehen zu können: Die Polizei ist da - und sie greift ein.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell