POL-DO: Drei Mädchen nach versuchtem Wohnungseinbruch in Dortmund-Nette gestellt

Dortmund (ots)

Am Dienstag (10. Februar 2026) meldete ein Zeuge gegen 16 Uhr über den Notruf einen versuchten Einbruch in seine Doppelhaushälfte in Dortmund-Nette. Drei Mädchen flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung der S-Bahn-Haltestelle Nette/Oestrich. Der Melder übermittelte der Polizei fortlaufend ihren Standort. Einsatzkräfte stellten zwei der Flüchtigen nach einer fußläufigen Nacheile im Bereich der Haberlandstraße. Die dritte Tatverdächtige konnte wenig später nach einem Zeugenhinweis ebenfalls angetroffen werden. Im Nahbereich fanden die Beamten zwei Schraubendreher, die möglicherweise als Tatwerkzeuge genutzt wurden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren. Nach ersten Ermittlungen sind sie französische Staatsbürgerinnen und verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Zwei von ihnen sind bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten. Das Jugendamt wurde informiert, Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

