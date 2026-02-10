Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Kellereinbrüchen in der Nordstadt - Einsatzkräfte stellen mutmaßliches Einbrecher-Duo

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0120

Beamte der Dortmunder Polizei haben in der Nacht zu Dienstag (10. Februar) zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Zivile Kräfte observierten einen 34-jährigen Tatverdächtigen über mehrere Stunden und stellten schließlich umfangreiches Diebesgut sowie Waffen sicher. Den Einsatzkräften fiel der bereits polizeibekannte 34-jährige Bulgare zunächst in der Alsenstraße auf.

Im Rahmen der weiteren Observation verfolgten die Einsatzkräfte den Mann durch die Nordstadt bis zu einem Haus in der Bornstraße. Zeitgleich meldete eine aufmerksame Anwohnerin der Einsatzleitstelle eine verdächtige Person im Gebäude. Während die Beamten im Keller drei aufgebrochene Abteile entdeckten, flüchtete der Tatverdächtige zunächst über den rückwärtigen Bereich des Hauses.

Die Fahndung führte die Polizisten schließlich zur Leopoldstraße. Dort trafen sie den 34-Jährigen in Begleitung eines 33-jährigen bulgarenan. Die Einsatzkräfte nahmen beide Männer fest. Im Hausflur fanden die Beamten zwei Fahrräder vor, die das Duo offenbar bereits zum Abtransport bereitgestellt hatte.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Alsenstraße ergaben Ermittlungen, dass sich der 34-Jährige im Dachgeschoss des dortigen Hauses eine illegale Schlafstätte eingerichtet hatte. Dort stellten die Polizisten diverses weiteres Diebesgut sicher.

Besonders brisant: Nach derzeitigen Erkenntnissen führten beide Beschuldigte während der Taten Messer mit sich. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Diebstahls mit Waffen ein. Die Prüfung von Haftgründen dauert derzeit noch an.

