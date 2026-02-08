Polizei Dortmund

POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A2 - Sattelzug entfernt sich von der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0177

Am Samstag (7. Februar 2026) kam es um 1:46 Uhr auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen den Anschlussstellen Hamm und Bönen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Mann aus Münster tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Unna auf dem rechten Fahrstreifen und überholte einen vorausfahrenden Sattelzug. Nachdem er wieder nach rechts eingeschert war, bemerkte er den vor ihm fahrenden Kradfahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde über das Auto geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Ein direkt dahinter fahrender Sattelzug überrollte den 61-Jährigen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Sattelzug setzte seine Fahrt anschließend fort. Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer liegen derzeit nicht vor. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Autobahn sowie an Rast- und Parkplätzen verliefen ohne Erfolg.

Für die Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte den rechten und mittleren Fahrstreifen. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund übernahm die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Sattelzug machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiwache Kamen unter 0231-132-4521 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell