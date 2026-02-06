Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall mit Flucht auf der Münsterstraße - Autofahrer erfasst E-Scooter-Fahrer und verletzt ihn

Bei einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße am Freitagmorgen (6. Februar) wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Dortmund leicht verletzt.

Nach vorläufigen Erkenntnissen und Wahrnehmungen der Besatzung eines Streifenwagens fuhr gegen 2 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Dortmund mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit auf der Münsterstraße in Richtung Norden.

In Höhe der Hausnummer 175 querte der 19-Jährige mit seinem E-Scooter die Münsterstraße über die Fußgängerfurt der dortigen Ampelanlage und wurde vom Autofahrer erfasst. Die verletzte Person wurde von der Besatzung des Streifenwagens auf der Straße liegend aufgefunden.

Der Autofahrer flüchtete im Anschluss. Nach ersten Erkenntnissen wird ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen (Einzelrennen) angenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Einsatzkräfte weitere Ermittlungen an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters in Dortmund durchführen und den verantwortlichen Fahrer ermitteln.

Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Autofahrer ein aktuelles Fahrverbot besteht.

Aufgrund von Verdachtsmomenten im Hinblick auf den Konsum von Drogen wurde der Fahrer einer Blutprobe unterzogen und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Das Auto stellten die Einsatzkräfte sicher.

Zur Sicherung von Spuren wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) eingesetzt. Es erfolgte eine Sperrung der Münsterstraße in dem Abschnitt zwischen der Achterstraße und der Gut-Heil-Straße.

Der 19-Jährige erlitt durch den Zusammenprall zunächst leichte Verletzungen. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wurde er wieder entlassen.

Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Straßenverkehrsgefährdung durch fahrlässiges Verhalten unter Einfluss berauschender Mittel und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

