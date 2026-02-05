POL-DO: Korrekturmeldung: Lkw-Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt im Stadtgebiet Wuppertal
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0111
Korrekturmeldung:
Der Unfall ereignete sich nicht wie berichtet am 05. Januar, sondern am 05. Februar, kurz nach Mitternacht.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Dortmund
Kay-Christopher Becker
Telefon: 0231/132-1031
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell