Polizeiinspektion Celle

POL-CE: "Widerstand" eines Kormorans

  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Einer aufmerksamen Passantin war gestern Mittag (14.01.2026) gegen 13:30 Uhr im Bereich der Dammaschwiesen in Celle ein hilfloser Kormoran aufgefallen. Das Tier hatte sich offenbar in einer Angelschnur verheddert, die sich auch schon eng um seinen Hals gewickelt hatte. Die Frau alarmierte nach eigenen schmerzhaft fehlgeschlagenen Fehlversuchen zur Rettung des Tieres die Polizei. Die Beamten fingen das Tier ein, wobei es bei der "Festnahme" erheblichen Widerstand leistete und nur unter seinem vehementen Protest mitgenommen werden konnte. In einer Tierarztpraxis wurde der Großvogel von den Schnüren befreit und kurz darauf wieder in die Freiheit entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

