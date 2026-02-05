Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Verkehrsunfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Am Mittwoch zwischen 08 Uhr und 18:10 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung in der Margarete-Gutöhrlein-Straße und durchwühlte dort mehrere Zimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 10:20 Uhr und 16:20 Uhr einen im Parkhaus einer Bank in der Crailsheimer Straße geparkten Skoda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Mainhardt: Verkehrsunfall

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr befuhr ein 54-jähriger Citroen-Fahrer die Großerlacher Straße. Als eine vor ihm fahrende 39-jährige Seat-Fahrerin abbremste, wollte der 54-Jährige überholen. Dabei erkannte er nicht, dass die Seat-Fahrerin nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 39-jährige leicht verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Stimpfach: Einbruch

Ein Dieb verschaffte sich am Mittwoch zwischen 03:30 Uhr und 16 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Zehnthausstraße und entwendete dort Bargeld und Gold im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Fichtenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07962 379 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell