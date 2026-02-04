PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Reifen zerstochen - Farbschmierereien - Unfallflucht - Wildunfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Reifen zerstochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an einem Audi, der in der Magdeburger Straße abgestellt war, alle vier Reifen zerstochen. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Neresheim: Wildunfall

Ein 33-jähriger Audi-Lenker befuhr am Mittwochmorgen gegen 05:40 Uhr die B466 in Richtung Nattheim. Als ein Wildschein die Fahrbahn querte, konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Essingen: Farbschmierereien

Unbekannte besprühten in der Zeit von Dienstag, 27.01.2026, bis Dienstag, 03.02.2026, mehrere Garagenrückwände in der Straße Am Erlenbach mit verschiedenen Motiven und Farben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, beim Ein- bzw. Ausparken, einen Ford, der in der Schubartstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

