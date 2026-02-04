POL-AA: Waiblingen: Einbruchschutz - Informationsfahrzeug der Polizei am Freitag am Postplatz Forum

Polizeipräsidium Aalen

Wenn in das eigene Haus oder in die eigene Wohnung eingebrochen wurde, stellt dies eine schwere Verletzung der Privatsphäre dar. Dieses Ereignis ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Es hat nicht selten zur Folge, dass sich Menschen in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. Unter dem Verlust des Sicherheitsgefühls leidet die Lebensqualität.

Seit Beginn der dunklen Jahreszeit ist beim Polizeipräsidium Aalen eine Zunahme an Einbrüchen und Einbruchsversuchen zu verzeichnen. Daher bietet die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen Information und Beratung mit dem Informationsfahrzeug der Polizei an.

Durch präventive Maßnahmen kann ein Einbruch deutlich erschwert werden. Nahezu die Hälfte der Einbrüche scheitern im Versuch. Bürgerinnen und Bürgern können sich in diesem Fahrzeug zu Verhaltensweisen, aber insbesondere zu genormten und zertifizierten Produkten der mechanischen und elektronischen Sicherungsmöglichkeiten, informieren.

Das Informationsfahrzeug der Polizei ist am Freitag, 06.02.2026 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Waiblingen am Postplatz Forum (Alter Postplatz) anzutreffen.

Kommen Sie vorbei!

