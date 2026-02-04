PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Einbruchschutz - Informationsfahrzeug der Polizei am Freitag am Postplatz Forum

Aalen (ots)

Wenn in das eigene Haus oder in die eigene Wohnung eingebrochen wurde, stellt dies eine schwere Verletzung der Privatsphäre dar. Dieses Ereignis ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Es hat nicht selten zur Folge, dass sich Menschen in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen. Unter dem Verlust des Sicherheitsgefühls leidet die Lebensqualität.

Seit Beginn der dunklen Jahreszeit ist beim Polizeipräsidium Aalen eine Zunahme an Einbrüchen und Einbruchsversuchen zu verzeichnen. Daher bietet die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen Information und Beratung mit dem Informationsfahrzeug der Polizei an.

Durch präventive Maßnahmen kann ein Einbruch deutlich erschwert werden. Nahezu die Hälfte der Einbrüche scheitern im Versuch. Bürgerinnen und Bürgern können sich in diesem Fahrzeug zu Verhaltensweisen, aber insbesondere zu genormten und zertifizierten Produkten der mechanischen und elektronischen Sicherungsmöglichkeiten, informieren.

Das Informationsfahrzeug der Polizei ist am Freitag, 06.02.2026 in der Zeit von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Waiblingen am Postplatz Forum (Alter Postplatz) anzutreffen.

Kommen Sie vorbei!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 07:33

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Küchenbrand

    Aalen (ots) - Aalen: Unfall im Kreisverkehr Von der Johann-Gottfried-Pahl-Straße wollte am Dienstag gegen 19:45 Uhr ein 61-jähriger Lenker eines VW Golf in den Kreisverkehr in Richtung L1029 einfahren. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Peugeot, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 07:16

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Kind von Mann angegangen - Brände

    Aalen (ots) - Waiblingen: Versuchter Einbruch Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Geschäft in der Marktgasse einzubrechen, gelangten aber nicht ins Innere des Ladens. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren