POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Küchenbrand

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Von der Johann-Gottfried-Pahl-Straße wollte am Dienstag gegen 19:45 Uhr ein 61-jähriger Lenker eines VW Golf in den Kreisverkehr in Richtung L1029 einfahren. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Peugeot, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 9:15 Uhr und 19:45 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Dieb in der Westheimer Straße über angrenzende Schrebergärten auf die Rückseite eines Gebäudes und versuchte dort zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Anschließend begab sich der Einbrecher über die angrenzenden Treppen auf einen kleinen Balkon und hebelte dort die Balkontür auf. Im Anschluss wurde durch den Dieb das Schlafzimmer durchsucht und aus einem Nachttisch 500 Euro entwendet. Danach verließ der Eindringling das Gebäude wieder über die Balkontür. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW beschädigt

An einem VW Polo, der in der Hüttfeldstraße abgestellt war, wurden zwischen Montag und Dienstag sämtlich Scheiben und teilweise auch der Lack zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Einfahren auf die B29

Am Dienstag um 14:50 Uhr wollte eine 74-jährige Lenkerin eines Skoda an der Anschlussstelle Hüttlingen auf die B29 auffahren. Hierbei übersah sei eine dort fahrende 49-jährige Lenkerin eines Hyundai. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7750 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Vor Polizei geflüchtet

Am Mittwoch gegen 1 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd in der Pfitzerstraße ein PKW-Lenker festgestellt werden, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Auf Anhaltezeichen der Polizeibeamten, die sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb ihres Fahrzeuges aufhielten, reagierte der Fahrer nicht, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Mutlangen fort. Bei der Hinterherfahrt stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Peugeot zunächst versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Letztendlich hielt er sein Fahrzeug jedoch in der Franz-Konrad-Straße an. Hier konnte der 29-Jährige einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten stellten hierbei Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache des Fahrers fest. Aus diesem Grund wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht, um eine Blutprobe zu erheben. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Während den gesamten polizeilichen Maßnahmen wurden die eingesetzten Beamten massiv beleidigt und bedroht.

Schechingen: Unfallflucht- Alkoholisierter Fahrer festgestellt

Am Dienstag befuhr gegen 20.45 Uhr ein 41-jähriger Renault-Fahrer die Leinweiler Straße in Richtung Hauptstraße. Vermutlich aufgrund Alkoholeinwirkung übersah er einen, am Fahrbahnrand geparkten VW einer 55-Jährigen und streifte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug sowie der Fahrer konnten schließlich unweit der Unfallstelle angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 7500 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Zimmern: Küchenbrand durch vergessenes Essen auf dem Herd

Am Dienstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in der Burgholzstraße. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 13-jähriger Bewohner Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es zu einem Brandausbruch kam. Die eingesetzte Feuerwehr, welche mit 37 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Das Obergeschoss und der Dachboden sind derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 000 Euro geschätzt. Der 13-Jährige sowie ein weiterer 56-jähriger Bewohner des Hauses wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

