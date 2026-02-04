PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Kind von Mann angegangen - Brände

Aalen (ots)

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Geschäft in der Marktgasse einzubrechen, gelangten aber nicht ins Innere des Ladens. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Kind von unbekanntem Mann angegangen - dringend Zeugen gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagmorgen in der Dammstraße zugetragen hat. Ein elfjähriger Junge befand sich gegen 7:30 Uhr auf dem Schulweg, als er auf Höhe Hausnummer 16 von einem bisher unbekannten Mann angegangen und in den dortigen Hinterhof gezogen wurde. Hinter dem Gebäude begann der Mann das Kind zu entkleiden, woraufhin der Junge laut um Hilfe schrie. Dies wurde von zwei Zeuginnen bemerkt, die den Mann anschließend aufforderten, seine Handlungen zu unterlassen. Dieser flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Vom bisher unbekannten Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor: Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, eine dunkle Mütze getragen haben und blonde Haare haben. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Brand einer Altpapiertonne gesucht

Am Dienstagabend kam es im Bereich Brunnenstraße / Entengasse gleich zweimal zum Brand einer Altpapiertonne. Gegen 18:45 Uhr und gegen 22:45 Uhr wurde den Einsatzkräften eine brennende Altpapiertonne gemeldet. In beiden Fällen konnten die Papiertonnen gelöscht werden, wurden aber stark beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Papiertonnen in Brand gesteckt wurden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Backnang/Sachsenweiler: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr bis Dienstag, 16 Uhr über ein offenes Küchenfenster in eine Wohnung in der Ostendstraße. Dort durchwühlten die unbekannten Einbrecher alle Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Murrhardt: Mülltonnenbrand

Am Dienstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr bemerkten Anwohner in der Mittelgasse eine brennende Mülltonne, nachdem sie einen Knall hörten. Geistesgegenwärtig schoben sie die Tonne von der Hauswand weg und konnten so ein Übergreifen des Feuers verhindern. Neben der Tonne konnten Reste eines Knallkörpers gefunden werden. Vermutlich wurde mit solch einem Böller die Tonne durch Unbekannte in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Murrhardt war mit 2 Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

