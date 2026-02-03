PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren touchierte am Montag, zwischen 18:30 Uhr und 20:50 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Waldhäuser Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen/Michelfeld: Diebstahl aus Hofladen

Unbekannte betraten am Montag, gegen 2:10 Uhr, einen Hofladen im Michelfeld. Anschließend entwendeten sie sämtliche Wurst und Fleischwaren aus den Kühl- und Gefrierschränken. Danach entnahmen sie an der Kasse die Tageseinahmen und verließen den Hofladen. Sie flüchteten mit ihrem an der Michelfelder Straße geparkten PKW in Richtung Aufhausen. Der Schaden beträgt rund 150 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Gschwend: Versuchter Diebstahl aus PKW

Am Montag gegen 14:35 Uhr stellte eine 70-jährige Frau ihren Hyundai auf einem Waldparkplatz bei Waldhaus ab. Als sie gegen 15:05 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Aus dem PKW wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562 entgegen.

Iggingen: Unfallflucht

In der Straße Sonnenhalden wurde am Freitag, 23.01.26, zwischen 6:40 Uhr und 13 Uhr, ein dort am Straßenrand geparkter VW Sharan beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen LKW. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

