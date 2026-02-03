Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw und Notrufmissbrauch

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 23 Uhr befuhr eine 53-jährige VW-Fahrerin die Haller Straße und fuhr in einen Kreisverkehr an der Willy-Brandt-Straße ein. Dabei übersah sie einen 47-jährigen Citroen-Fahrer, welcher bereits im Kreisverkehr unterwegs war und kollidierte mit diesem. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Oberrot: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb schlug am Montag zwischen 12:30 Uhr und 14:30 Uhr die Scheibe eines geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Friedhofs ein und entwendete aus diesem mehrere Checkkarten und einen geringen Bargeldbetrag. Außerdem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Mainhardt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07903 940016 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 13:30 Uhr und 16 Uhr einen in der Diakoniestraße in einem Parkhaus geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Notrufmissbrauch

Am Montagmittag gegen 12:30 Uhr verständigte ein Anrufer über Notruf die Polizei darüber, dass in der Ludwigstraße mehrere Personen mit Messern bewaffnet sein sollen und Masken tragen würden. Die Polizei fuhr schnell mit mehreren Einsatzkräften vor Ort um die Situation aufzuklären. In der Ludwigstraße stellten die Beamten fest, dass der im Anruf dargestellte Sachverhalt nicht zutraf. Die Polizei hat entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

