Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rußbrand, Diebstähle, Beleidigung, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Murrhardt/Steinberg: Rußbrand im Schornstein

Am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße Winterhaus gerufen. Dort kam es zu einem Rußbrand in einem Schornstein. Dieser konnte durch einen Schornsteinfeger mit Unterstützung der Feuerwehr gereinigt und der Brand gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Waiblingen-Hohenacker: Pkw-Diebstahl

Zwischen Donnerstagabend (29.01.2026) und Freitagnachmittag (30.01.2026) wurde in der Erbachstraße ein grauer Mercedes AMG GLE 63 gestohlen. Am Mercedes im mittleren fünfstelligen Wert waren die Kennzeichen BB-AI 4747 angebracht. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder denen der Pkw danach noch aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 82149 beim Polizeiposten Hohenacker zu melden.

Alfdorf-Rienharz: Diebstahlsdelikte aus Pkw

In der Nacht vom 23.01.2026 auf den 24.01.2026 wurde aus mindestens drei unverschlossen abgestellten Pkw Bargeld entwendet. Zudem wurden zwei weitere Fälle bekannt, bei denen der Dieb versuchte, verschlossene Pkw zu öffnen, was allerdings misslang. Zeugen, die in der genannten Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder evtl. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 beim Polizeiposten Welzheim zu melden.

Welzheim: Betrunkener Mann beleidigt Polizisten

Am Montagabend gegen 22:30 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Wilhelmstraße zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei betrunkenen Männern. Auch als die Polizei hinzukam, ließ sich einer der Streithähne nicht beruhigen und beleidigte die Polizisten fortlaufend. Einer der Männer wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung ins Krankenhaus eingeliefert, der andere verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle.

Fellbach: Auto stark beschädigt

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Thomas-Mann-Straße ein geparkter Pkw stark beschädigt. Am Pkw wurden u.a. alle vier Reifen zerstochen, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

