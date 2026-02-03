PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 06:00 Uhr, wurde aus einem vermutlich unverschlossenen Fiat, der in einer Hofeinfahrt in der Straße Im Pflaumbach abgestellt war, etwas Bargeld, eine Bankkarte sowie ein Führerschein entwendet. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Lauterburg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter LKW-Lenker befuhr am Dienstag gegen 07:50 Uhr die L1165 in Fahrtrichtung Essingen. Dabei verlor er Eisplatten, die ein Fahrzeug beschädigten, das auf einem Anhänger eines entgegenkommenden VW-Busses transportiert wurde. Der LKW-Fahrer fuhr unerlaubt weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen/Unterkochen: Unfall

Am Dienstagmorgen gegen 07:35 Uhr befuhr ein 30-jähriger BMW-Lenker die B19, zwischen Oberkochen und Unterkochen. In stockendem Verkehr fuhr er auf einen vorausfahrenden Opel, der von einer 23-jährigen gelenkt wurde, auf. Infolgedessen wurde der Opel auf den Hyundai einer 39-Jährigen aufgeschoben. Die Fahrerin des Opels wurde leicht verletzt. Sie wurde zusammen mit einem 2-jährigem Kind, welches im PKW mitfuhr, mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Die B19 war zeitweise nur einspurig befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

