Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Pkw vs. Lkw

Aalen (ots)

Eine 59 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte am Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-Nord auf die B29 in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße übersah sie den Lkw eines 28-Jährigen, der die B29 auf dem rechten Fahrstreifen befuhr und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell