Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Pkw vs. Lkw

Aalen (ots)

Eine 59 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte am Dienstagmorgen gegen 6:45 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-Nord auf die B29 in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße übersah sie den Lkw eines 28-Jährigen, der die B29 auf dem rechten Fahrstreifen befuhr und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

