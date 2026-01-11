Feuerwehr Minden

FW Minden: Todesopfer bei Brand eines Wohnhauses in Minden

Die Feuerwehr Minden wurde am heutigen Sonntag Vormittag um ca. 10.00Uhr zunächst zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Einsatzort war der Ziegeleiweg. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Vollbrand. Eine Person wurde als vermisst gemeldet. Sofort wurde ein umfassender Löschangriff mit mehreren Trupps sowohl von Außen als auch von Innen eingeleitet. Da sich das Feuer in den Dachstuhl ausgebreitet hatte, kam unterstützend die Drehleiter zum Einsatz. Nach ca. vier Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die Einheit Hahlen übernahm eine Brandwache vor Ort. Im Rahmen der Maßnahmen wurde eine Person im Gebäude aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Eine Einsatzkraft musste aufgrund von Kreislaufproblemen durch den Rettungsdienst untersucht werden, musste aber nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Das Gebäude hat durch das Feuer erheblichen Schaden genommen. Die Einsatzstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Zudem hat sie die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, sowie die freiwilligen Einheiten Bölhorst/Häverstädt, Dützen, Haddenhausen, Stadtmitte und Hahlen sowie die Sondergruppen Versorgung, Logistik, Atemschutz und Einsatzleitwagen. Hinzu kommen das Team psychosoziale Unterstützung sowie die Notfallseelsorge. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Minden war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen vor Ort. Die städtischen Betriebe Minden unterstützten mit einem Streufahrzeug an der Einsatzstelle.

