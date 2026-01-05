Feuerwehr Minden

FW Minden: Brand in einer Tiefgarage im Stadtteil Bärenkämpen und zeitlich versetzt zum laufenden Brandeinsatz ein Verkehrsunfall im Stadtteil Stemmer mit eingeklemmter Person

Minden (ots)

Am gestrigen Abend (22:15 Uhr) wurde die Feuerwehr Minden zum Brand in einer Tiefgarage im Stadtteil Bärenkämpen alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits dichter Rauch aus der Tiefgarage. Es wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet, zusätzlich erschwert wurden die Löscharbeiten aufgrund verschlossener Garagenabteile. Die Arbeiten zeigten sich Personal- und Zeitintensiv. Zeitlich versetzt (22:48Uhr) wurden weitere Kräfte der Feuerwehr Minden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Stadtteil Stemmer alarmiert. Hier hatte ein PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam mit dem Fahrzeug auf der Seite liegend auf der Stemmer Landstraße zu liegen. Bei beiden Einsätzen waren Kräfte der Feuerwehr Minden mit ca. 65 Einsatzkräften im Einsatz für Minden.

