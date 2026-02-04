Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Busfahrer angegangen, Diebstahl aus Pkw, Verkehrsunfälle

Rot am See: Busfahrer angegangen

Am Dienstagnachmittag wollte ein deutlich alkoholisierter Mann in einen Bus in der Marktstraße einsteigen. Da der 34-jährige zu seiner Alkoholisierung auch noch keine finanziellen Mittel bei sich hatte, wurde ihm die Mitfahrt durch den 62-jährigen Busfahrer verweigert. In der Folge kam es zum Streit, wobei der 34-Jährige den 62-Jährigen ins Gesicht spuckte und schlug. Der Busfahrer konnte den Mann zu Boden bringen und ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 34-Jährige wurde durch die Beamten aufgrund seiner Alkoholisierung in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Blaufelden: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr befuhr ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer die Rothenburger Straße in Richtung Schrozberg. Dabei kam er aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Bus. Anschließend prallte er gegen eine Hausmauer und kam dann zum Stillstand. Durch den Unfall entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 64-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Montag 16 Uhr und Dienstag 05:40 Uhr schlug ein Dieb die Scheibe eines geparkten Audi in einer Tiefgarage in der Goldbacher Hauptstraße ein und entwendete aus diesem einen Geldbeutel. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Satteldorf: Unfall auf der Autobahn

Am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer den rechten Fahrstreifen der A6 in Richtung Heilbronn. Dabei erkannte er zu spät, dass der Lkw vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diesen auf, sodass der Lkw auf einen weiteren Lkw aufgeschoben wurde. Der 37-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 640 000 Euro.

