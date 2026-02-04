PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Brand

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montag, 07:00 Uhr und Mittwoch 08:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Eugen-Adolff-Straße einen geparkten Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3500 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Waiblingen: Brand in Firmenhalle

In einer Halle eines Entsorgungsbetriebs kam es am Mittwoch, gegen 09:45 Uhr zu einem Brand in der Straße Schänzle. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Motor eines Förderbandes geriet dieser Brand. Das Feuer griff dabei auch teilweise auf das Förderband über. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf gelagertes Altpapier konnte verhindert werden. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 6 Fahrzeugen und 40 Wehrleuten im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

