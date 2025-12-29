Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach Sachbeschädigung an Bad Doberaner Ehrendenkmal

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem unbekannte Tatverdächtige ein Ehrendenkmal (umgangssprachlich als "Backenzahn" bezeichnet) in Bad Doberan beschädigt haben.

Am 26.12.2025 setzte der Bürgermeister der Stadt Bad Doberan die Polizei über den Vorfall in Kenntnis. Vor Ort konnten die Beamten die erhebliche Beschädigung der Panzerglasplatte des erst kürzlich errichteten Kriegsmahnmals innerhalb des Backenzahns feststellen. Der Sachsachaden wird mit mindestens 10.000 Euro beziffert.

In beiden Sachverhalt liegen der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu möglichen Tätern oder auch dem Tatzeitraum vor. Aus diesem Grund werden potentielle Zeugen gesucht, die Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder sogar Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203-560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

