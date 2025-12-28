Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich des 60. Geburtstag des F.C. Hansa Rostock am 28.12.2025 in Rostock

Rostock (ots)

Am Sonntag, den 28.12.2025, feierte der Fußballverein F.C. Hansa Rostock sein 60-jähriges Vereinsjubiläum. Im gesamten Stadtgebiet kam es gegen 18:32 Uhr durch unbekannte zur Anwendung von Pyrotechnik. Direkt auf dem Neuen Markt befanden sich zu Spitzenzeiten ca. 900 Personen. Aufgrund dessen wurden Straftaten wie Sachbeschädigung durch Pyrotechnik, Sachbeschädigung durch Graffiti, Abbrennen von Pyrotechnik aufgenommen. Insgesamt befanden sich 34 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz der PI Rostock. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 21:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Christian Müller Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

