PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich des 60. Geburtstag des F.C. Hansa Rostock am 28.12.2025 in Rostock

Rostock (ots)

Am Sonntag, den 28.12.2025, feierte der Fußballverein F.C. Hansa 
Rostock sein 60-jähriges Vereinsjubiläum.

Im gesamten Stadtgebiet kam es gegen 18:32 Uhr durch unbekannte zur 
Anwendung von Pyrotechnik. Direkt auf dem Neuen Markt befanden sich 
zu Spitzenzeiten ca. 900 Personen.

Aufgrund dessen wurden Straftaten wie Sachbeschädigung durch 
Pyrotechnik, Sachbeschädigung durch Graffiti, Abbrennen von 
Pyrotechnik aufgenommen.

Insgesamt befanden sich 34 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der 
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz der PI Rostock.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 21:00 
Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 07:22

    POL-HRO: Scheunenbrand in Hof Lockwisch (Schönberg)

    Schönberg (ots) - Am 28.11.2025 wurden gegen 04:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Brand in der Hauptstraße in Hof Lockwisch (Schönberg) alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich ein Feuer in einer Halle, in welcher landwirtschaftliches Gerät gelagert wird. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Zur Brandbekämpfung sind die Freiwilligen Feuerwehren Schönberg, Hof Lockwisch, Groß ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 00:10

    POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Boizenburg

    Boizenburg (ots) - Auf der Landesstraße 51 ereignete sich am Samstag zwischen den Ortschaften Klein Bengerstorf und Groß Bengerstorf nahe Boizenburg ein tödlicher Verkehrsunfall bei dem ein 66-jähriger Traktor-Fahrer verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Traktor-Fahrer die L 51 gegen 14:00 Uhr aus Richtung Groß Bengerstorf in Richtung Klein Bengerstorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 66-Jährige ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 11:47

    POL-HRO: 11 Glätteunfälle im westlichen Teil Mecklenburgs (LK LUP und LK NWM)

    Rostock (ots) - In der Zeit vom 26.12.2025 20:00 Uhr bis zum 27.12.2025 08:30 Uhr ereigneten sich im westlichen Teil Mecklenburgs insgesamt 11 Unfälle bei denen Straßenglätte mit ursächlich war. In Lübz rutschte am 26.12.2025 gegen 20:00 Uhr der Fahrer eines Tesla in einer Linkskurve der Ortslage gegen einen Bordstein. Dadurch wurde das Vorderrad derart ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren