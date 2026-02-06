Polizei Dortmund

POL-DO: Haftbefehle, Drogen und ein flüchtender Rollerfahrer: Polizei Dortmund zieht Bilanz zur Präsenzkonzeption "Fokus"

Dortmund (ots)

Dortmund sicherer machen und die Straßenkriminalität sowie den gewerbsmäßigen Drogenhandel nachhaltig bekämpfen - das ist das erklärte Ziel der Präsenzkonzeption "Fokus". Auch in der ersten Februarwoche (2. bis 5. Februar 2026) zeigten die Beamtinnen und Beamten im Bereich der Innenstadt und der Nordstadt verstärkte Präsenz und zogen eine positive Bilanz.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an 39 verschiedenen Orten 78 Personen und 13 Fahrzeuge. Dabei sprachen sie 38 Platzverweise aus und nahmen eine Person fest.

Der 2. Februar begann mit einem Fahndungserfolg auf dem Heinrich-Schmitz-Platz. Gegen 16:20 Uhr kontrollierten die Beamten einen 34-jährigen Dortmunder. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Messertrageverbot vorliegt. Bei der Durchsuchung fanden die Kräfte zudem ein Pfefferspray und stellten es sicher. Da gegen den 34-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag, drohte ihm die JVA - er konnte die Inhaftierung jedoch abwenden, indem er den haftbefreienden Betrag vor Ort entrichtete. Nur wenig später, gegen 16:50 Uhr, beobachteten Zivilkräfte den Drogenhandel auf dem Nordmarkt. Ein 26-Jähriger verkaufte dort Betäubungsmittel und reagierte bei der anschließenden Festnahme äußerst aggressiv. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. Neben einer geringen Menge Crack stellten sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sicher, der mutmaßlich aus Dealergeschäften stammt. Ein Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Am 3. Februar verlagerte sich der Schwerpunkt unter anderem in den Stadtgarten. Dort kontrollierten die Einsatzkräfte eine sechsköpfige Gruppe. Die Bilanz: Zwei Verkaufseinheiten Kokain, Diebesgut sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel wurden sichergestellt. Alle Personen erhielten Platzverweise und entsprechende Strafanzeigen. In der Wißstraße trafen die Beamten später auf einen bereits polizeibekannten Drogendealer. Bei ihm fanden sie sechs Verkaufseinheiten Kokain. Auch hier folgten die Sicherstellung, ein Strafverfahren und ein Platzverweis.

Turbulent wurde es am 4. Februar im Bereich der Schillerstraße. Dort fiel den Kräften ein Motorroller ohne Kennzeichen auf, dessen Nutzer zudem ohne Helm unterwegs waren. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug stoppen wollten, flüchteten Fahrer und Beifahrer zu Fuß. Nach einer kurzen Nacheile konnte der Mitfahrer gestellt werden. Der Roller wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt, eine Strafanzeige wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs wurde gefertigt. Im Bereich der Bülowstraße stoppten die Beamten zudem einen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des Wagens wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde im Dietrich-Keuning-Park eine Person mit einem Messer erwischt. Aufgrund der Beschaffenheit der Waffe wurde das Messer sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Zum Abschluss der Kontrollwoche am 5. Februar gelang den Einsatzkräften auf dem Nordmarkt die Festnahme einer gesuchten Betrügerin. Gegen die Frau bestand ein Haftbefehl über eine längere Freiheitsstrafe wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Sie wurde noch vor Ort festgenommen und direkt einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Polizei Dortmund wird auch in Zukunft mit der Konzeption "Fokus" eine hohe Präsenz im Stadtgebiet zeigen, um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und kriminelle Strukturen konsequent zu stören.

