Polizei Dortmund

POL-DO: Container als Sammelstelle für Straftäter - Polizei nimmt drei Metalldiebe fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0119

Dortmund-Mengede: Am Sonntag (8. Februar 2026) gegen 22:04 Uhr hat ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Maschinenbaufirma drei mutmaßliche Metalldiebe beobachtet, zwei von ihnen kurzerhand in einem Container eingeschlossen und so maßgeblich zu deren Festnahme beigetragen.

Über die Videoüberwachung stellte der Mitarbeiter die drei Männer auf dem Firmengelände fest. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahmen sie aus einem nicht verschlossenen Container mehrere Messingrohre und verstauten diese in mitgebrachten Rucksäcken. Da sich der Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt selbst vor Ort befand, reagierte er geistesgegenwärtig, schloss die Containertür und sperrte zwei Tatverdächtige im Inneren ein.

Der dritte Tatverdächtige versuchte, das Gelände zu verlassen, wurde jedoch von den alarmierten Einsatzkräften angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Die eingesetzten Beamten stellten mehrere bereits gefüllte Rucksäcke mit Messingrohren sicher und übergaben das Diebesgut vor Ort wieder an den Mitarbeiter der Firma.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei deutsche Männer im Alter von 34, 37 und 38 Jahren mit festem Wohnsitz, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Die Polizisten brachten die Männer zur Polizeiwache Huckarde. Dort wurden die Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Drei erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gemäß § 243 Strafgesetzbuch.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell