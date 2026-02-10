Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Dortmund nach Einsatz der Dienstwaffe in Waltrop

Dortmund (ots)

Am heutigen Tag ging gegen 16:15 Uhr ein Notruf bei der Einsatzleitstelle der Polizei Recklinghausen ein. Der Anrufer gab an, dass ein 53-jähriger Mann in einem Seniorenzentrum in Waltrop zwei Personen mit einem Messer bedrohen würde. Die zum Einsatzort entsandten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Recklinghausen trafen dort auf den Mann. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es dabei zu einer weiteren Bedrohungssituation. Die Einsatzkräfte setzen die Dienstwaffe ein. Der 52-Jährige wurde dabei verletzt und durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Dortmund unter Federführung der Staatsanwaltschaft Bochum die weiteren Ermittlungen übernommen.

Medienauskünfte erteilt in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bochum zu den Bürozeiten die Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231-132-1020.

