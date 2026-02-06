Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeibeirat konstituiert sich

Hochsauerlandkreis / Meschede (ots)

Landrat Thomas Grosche konnte am Donnerstag, den 05. Februar 2026, die Mitglieder des Polizeibeirates zur konstituierenden Sitzung im Kreishaus Meschede begrüßen.

"Der konstruktive Austausch und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind Grundvoraussetzung für die Institution des Polizeibeirats" betonte Thomas Grosche bereits zu Beginn der Sitzung.

Nach der Begrüßung durch den Landrat erfolgte die Wahl des neuen Vorsitzes. Hierbei waren sich die Mitglieder des Polizeibeirates einig. Dr. Gerhard Webers, Kreistagsmitglied der CDU-Kreistagsfraktion wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Die Funktion des Stellvertreters übernimmt zukünftig Frau Schröder-Braun, Kreistagsmitglied der SPD-Kreistagsfraktion.

Abschließend erhielten die Mitglieder durch den Abteilungsleiter Polizei Thomas Vogt noch einen ersten Einblick in die Organisation der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis.

Die Mitglieder des Polizeibeirates werden für die Dauer einer Kommunalwahlperiode gewählt.

Der Polizeibeirat im Hochsauerlandkreis ist als Gremium des Kreistages des Hochsauerlandkreises das Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

Die Mitglieder des Beirats kommen in der Regel zweimal im Jahr mit den Führungskräften der Polizei des Hochsauerlandkreises zusammen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Polizeibeirat hat die Aufgabe, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Bevölkerung und Polizei zu fördern. Er kann auch Wünsche und Anregungen aus der Bevölkerung an die Polizei herantragen. Der Polizeibeirat berät mit dem Leiter der Polizeibehörde polizeiliche Angelegenheiten, die für die Bevölkerung oder für die Selbstverwaltung von Bedeutung sind. Dazu gehören auch an die Polizeibehörde gerichtete Beschwerden, deren Bedeutung über den Einzelfall hinaus gehen oder an deren Behandlung ein öffentliches Interesse besteht.

Der Polizeibeirat ist zudem vor der Schaffung sozialer Einrichtungen, Planung baulicher Einrichtungen für die Polizei, vor Errichtung oder Auflösung von Polizeiinspektionen und Polizeiwachen sowie der Änderung ihrer Dienstbezirke zu hören.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell