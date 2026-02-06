PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Holzen und Herdringen

Arnsberg (ots)

Am 05.02.2026 um 13:50 Uhr befuhr ein 81-jähriger Arnsberger die L 682 von Holzen nach Herdringen. Zwischen der Einmündung Bieberstraße und der Einmündung Oelinghauser Heide fuhr der Mann ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Arnsberger fest. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Außerdem bemerkten die Beamten frisch wirkende Unfallspuren am Auto des Mannes, die nicht zum Auffahrunfall passten. Wenige hundert Meter entfernt fanden sich Beschädigungen an zwei Stellen einer Leitplanke und an einem Leitpfosten. Diese Beschädigungen lagen an der mutmaßlichen Fahrtstrecke des 81-Jährigen. Sie stimmten mit den Beschädigungen an seinem Auto überein. Der Mann verletzte sich durch den Unfall leicht. Der Rettungsdienst transportierte ihn ins Krankenhaus. Der 39-jährige Lkw-Fahrer aus Hagen blieb unverletzt. Dem 81-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Wegen der beschädigten Leitplanke und des Leitpfostens wird ihm - neben der Gefährdung des Straßenverkehrs wegen seiner Alkoholisierung - auch eine Unfallflucht vorgeworfen. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

