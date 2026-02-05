Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Brilon

Brilon (ots)

Am Freitag, den 30.01.2026, um 16:10 Uhr, ereignete sich in der Altenbürener Straße/ Rochusstraße in Brilon eine Verkehrsunfallflucht. Eine 23-jährige Frau aus Brilon befuhr mit ihrem schwarzen Audi A4 die Altenbürener Straße in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Vor ihr befand sich ein Lkw. Die 23-jährige beschreibt diesen als einen weiß-roten Öltanker. Sie passierten zunächst den Abzweig zu der Rochusstraße. Der Lkw hielt kurz vor dem Kreisverkehr an und stand mindestens eine Minute auf der Fahrbahn. Plötzlich setzte er zurück und touchierte dabei den dahinterstehenden Audi der 23-jährigen Brilonerin. Hinter der Frau befanden sich weitere Autos. Sie wurde durch den Lkw auf das unmittelbar hinter ihr stehende Auto geschoben. Der unbekannte Lkw-Fahrer fuhr nach dem Rangiervorgang in die Rochusstraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die anderes Autos fuhren ebenfalls weiter. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

