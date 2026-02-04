Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag, den 31.01.2026, um 13:40 Uhr, kam es in Schmallenberg-Gellinghausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Bus die L776 aus Gellinghausen kommend in Richtung Bad Fredeburg. Im Bereich einer Linkskurve überholte ein silberner oder weißer Opel Meriva den Bus. Beim Wiedereinscheren kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Auto. Der Opel verlor dabei seinen rechten Außenspiegel. Die eingesetzten Polizisten stellten diesen sicher. Derzeit liegen keine näheren Hinweise zu dem flüchtigen Auto vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell