PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfallflucht in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag, den 31.01.2026, um 13:40 Uhr, kam es in Schmallenberg-Gellinghausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein Bus die L776 aus Gellinghausen kommend in Richtung Bad Fredeburg. Im Bereich einer Linkskurve überholte ein silberner oder weißer Opel Meriva den Bus. Beim Wiedereinscheren kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Auto. Der Opel verlor dabei seinen rechten Außenspiegel. Die eingesetzten Polizisten stellten diesen sicher. Derzeit liegen keine näheren Hinweise zu dem flüchtigen Auto vor. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 08:36

    POL-HSK: Schlägerei unter Jugendlichen in der Kolpingstraße

    Meschede (ots) - Nach zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen einer 14-Jährigen und drei weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren trafen beide Parteien am 03.02.2026 um 18:15 Uhr auf einer Fußgängerbrücke zwischen der Kolpingstraße und der Innenstadt aufeinander. Dabei habe eine der Tatverdächtigen der Geschädigten zunächst an den Haaren gezogen und ihr anschließend mehrfach mit der Faust ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 07:39

    POL-HSK: Versuchter Einbruch Am Gaswerk

    Meschede (ots) - Zwischen dem 01.02.2026 um 03:10 Uhr und dem 03.02.2026 um 08:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in den Keller eines Einfamilienhauses in der Straße Am Gaswerk einzubrechen. Der oder die Täter brachen eine Kellertür auf. Die Tür ließ sich aber nicht weit genug öffnen, sodass die Täter nicht in das Haus gelangen konnten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:39

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Brilon

    Brilon (ots) - Am gestrigen Tag erschien ein 55-jähriger deutscher Mann aus Büren auf der Polizeiwache Brilon. Er gab an, Geschädigter einer gefährlichen Körperverletzung geworden zu sein. Demnach ereignete sich die Tat am vergangenen Freitag auf einem Firmengelände in der Straße In der Dollenseite in Brilon. Zum Tatzeitpunkt befand sich der Geschädigte unterhalb eines Rolltors. Der Beschuldigte, ein 49-jähriger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren