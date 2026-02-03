Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Brilon

Brilon (ots)

Am gestrigen Tag erschien ein 55-jähriger deutscher Mann aus Büren auf der Polizeiwache Brilon. Er gab an, Geschädigter einer gefährlichen Körperverletzung geworden zu sein. Demnach ereignete sich die Tat am vergangenen Freitag auf einem Firmengelände in der Straße In der Dollenseite in Brilon. Zum Tatzeitpunkt befand sich der Geschädigte unterhalb eines Rolltors. Der Beschuldigte, ein 49-jähriger türkischer Mann aus Bestwig, betätigte daraufhin den Schalter zum Herunterfahren des Tors und wiederholte diesen Vorgang mehrmals. Der Geschädigte bekam das Tor hierdurch mehrere Male auf den Kopf. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

